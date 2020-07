Fitch erhöht Wachstumsprognose für Südkorea auf minus 0,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr von minus 1,2 Prozent auf minus 0,9 Prozent erhöht.In ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht korrigierte die Ratingagentur die Wachstumsprognosen für einige Länder nach oben. Die Prognose für die Weltwirtschaft wurde jedoch bei minus 4,6 Prozent belassen.Brian Coulton, Chefökonom von Fitch, sagte, die Anzeichen für eine Verbesserung der Wirtschaftsaktivitäten seien in den letzten Monaten deutlicher geworden. Das verleihe der Ansicht, dass die Rezession im Zusammenhang mit Covid-19 im April ihren Tiefpunkt erreicht habe, Gewicht.Fitch hatte in seinem Bericht im April die Wachstumsprognose für Südkorea auf minus 1,2 Prozent herabgesetzt.In dem neuen Bericht wurde die Wachstumsprognose für China von 0,7 Prozent auf 1,2 Prozent angehoben. Auch wurden die Prognosen für Australien, Deutschland und die Eurozone nach oben korrigiert. Demgegenüber wurde die Prognose für die USA bei minus 5,6 Prozent belassen.