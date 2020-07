Innerkoreanisches 255 Personen in Nordkorea wegen Covid-19 unter Quarantäne

In Nordkorea stehen mit Stand vom 19. Juni 255 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 unter Quarantäne.



Das habe Nordkorea der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, teilte Edwin Salvador, WHO-Vertreter in Pjöngjang, am Dienstag in einem Interview mit der auf Nordkorea spezialisierten Internetzeitung NK News mit.



Laut einem Wochenbericht des nordkoreanischen Gesundheitsministeriums wurden in Nordkorea mit Stand vom 19. Juni insgesamt 922 Menschen auf Covid-19 getestet. Alle seien negativ getetest worden.



Die Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen belaufe sich auf 25.551.



Nordkorea behauptet, dass bisher kein einziger Corona-Infektionsfall bestätigt worden sei. Das Land hatte Ende Januar seine Grenzen dicht gemacht, um eine Einschleppung von Infektionen zu verhindern.