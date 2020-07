Lebenserwartung in Nordkorea elf Jahre kürzer als die in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Lebenserwartung in Nordkorea ist laut einem Bericht elf Jahre kürzer als die in Südkorea.Laut dem Weltbevölkerungsbericht 2020 des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) beträgt die Lebenserwartung der Nordkoreaner 72 Jahre. Damit rangiert Nordkorea auf Platz 118 unter 198 untersuchten Staaten.Damit werden sowohl die Lebenserwartung in Südkorea von 83 Jahren als auch der Weltdurchschnitt von 73 Jahren unterschritten.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Nordkorea beträgt als Folge der sinkenden Geburtenrate lediglich 1,9 Kinder pro Frau. Das Bevölkerungswachstum in den letzten fünf Jahren liegt bei 0,5 Prozent im Jahresschnitt und ist damit geringer als der Weltdurchschnitt von 1,1 Prozent und der Durchschnitt der Entwicklungsländer von 1,3 Prozent.Die Müttersterblichkeitsrate, die Zahl der Todesfälle von Schwangeren oder Wöchnerinnen pro 100.000 Lebendgeburten, liegt bei 89. Das ist geringer als der Weltdurchschnitt von 211 Todesfällen oder der Durchschnitt der Entwicklungsländer von 232.Nordkorea wird in dem Bericht der Gruppe der Entwicklungsländer zugeordnet.