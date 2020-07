Nationales 3.500 Studenten reichen Sammelklage für Rückerstattung von Studiengebühren ein

Eine Gruppe von Studenten hat für eine Teilrückerstattung der Studiengebühren eine Sammelklage gegen das Bildungsministerium und Universitäten eingereicht.



Grund sei die Verletzung des Rechts auf das Lernen infolge des Online-Unterrichts wegen der Corona-Pandemie.



Eine Aktionsgruppe von Studenten für die Rückerstattung der Studiengebühren gab am Mittwoch vor dem Sitz des Bezirksgerichts Seoul Zentral eine Pressekonferenz. Sie forderte die Regierung und die Hochschulen auf, der Forderung von Studenten nachzukommen und die Studiengebühren für das erste Halbjahr umgehend zurückzuzahlen.



Verlangt wird, den Studenten privater Universitäten eine Million Won (830 Dollar) pro Kopf und solchen nationaler und öffentlicher Universitäten 500.000 Won (415 Dollar) zurückzuzahlen.



Teilnehmer an der Sammelklage wurden im Mai und Juni online angeworben. 3.500 Studenten von landesweit 42 Universitäten beteiligen sich daran.



Laut einer Ende Juni von der Aktionsgruppe durchgeführten Umfrage meinen die Studenten im Durchschnitt, dass 59 Prozent der Studiengebühren zurückerstattet werden müssten. Befragt wurden 11.000 Studenten an 198 Hochschulen.