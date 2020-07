Niederlande und Schweiz heben Einreisebeschränkung für Bürger aus Südkorea auf

Photo : YONHAP News

Die Niederlande und die Schweiz heben ihre Einreisebeschränkung für Bürger aus Südkorea auf.Auch Bürger aus anderen Nicht-EU-Staaten sollen bald wieder einreisen dürfen. Hintergrund ist die Empfehlung des Rats der Europäischen Union, die Beschränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen schrittweise zu lockern.Der Rat veröffentlichte am Dienstag eine Liste von 14 Staaten, aus denen die Einreise in die 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie vier weitere Länder des Schengen-Raums wieder erlaubt werden solle.Die Niederlande hoben daraufhin die Beschränkungen für Bürger aus 14 Ländern wieder auf, darunter auch Südkorea.Die Schweiz will die Einreise aus einigen Nicht-EU-Staaten ab dem 20. Juli wieder erlauben.Deutschland hingegen will die visumfreie Einreise aus Südkorea noch beschränken.Den Mitgliedsstaaten ist es freigestellt, ob sie die Empfehlung des EU-Rats umsetzen.