Stadt Gwangju verschärft Vorschriften für soziale Distanz

Photo : YONHAP News

Die Stadt Gwangju hat die Vorschriften für die soziale Distanz verschärft.Die Stadtverwaltung rief am Mittwoch die Warnstufe 2 aus, nachdem innerhalb von fünf Tagen 32 Corona-Infektionen nachgewiesen worden waren.Vor der Entscheidung war in einer Notfallsitzung mit Vertretern von 20 zuständigen Organisationen wie Polizei, Bildungamt und Bezirksverwaltungen die Lage erörtert worden.In Südkorea gilt in der Corona-Krise ein dreistufiges Warnsystem.Stufe 2 bedeutet, dass Veranstaltungen im Innenraum mit mehr als 50 Teilnehmern verboten sind. Auch Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern im Freien müssen abgesagt werden.Städtische Museen, Galerien, Konzerthallen und Bibliotheken sowie Behörden schließen für Besucher von Donnerstag bis zum 15. Juli. Haustürgeschäfte sind ebenfalls verboten.