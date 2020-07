Japanische Firmen nehmen Produktion von Halbleitermaterialien in Südkorea auf

Photo : KBS News

Einige japanische Firmen haben damit begonnen, Halbleitermaterialien in Südkorea zu produzieren.Anlass ist, dass Japan im Juli letzten Jahres die Bestimmungen für den Export von drei Halbleiter- und Displaymaterialien nach Südkorea verschärft hatte.Es wurde nun offiziell bestätigt, dass die Firma TOK die Produktion von EUV-Fotolack in Südkorea aufnahm. TOK hatte EUV-Fotolack, einen hochmodernen Werkstoff für Halbleiter, in Japan produziert und an Samsung Electronics geliefert.Wie verlautete, habe das Unternehmen nach dem Beschluss der Ausfuhrbeschränkungen durch Tokio die Produktion in Südkorea angestrebt.Kanto Denka Kogyo nahm die Produktion von Carbonylsulfid, einem speziellen Gas für Halbleiter, in seiner Fabrik in Cheonan auf.Taiyo Holdings beschloss Investitionen in Dangjin. Dessen Lötstopplack wird für Halbleiter verwendet.