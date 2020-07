Südkorea will dieses Jahr 13 Millionen Dollar für syrische Flüchtlinge bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will dieses Jahr 13 Millionen Dollar bereitstellen, um die Folgen der humanitären Krise der syrischen Flüchtlinge und Migranten zu mildern.Dem Außenministerium zufolge gab Ham Sang-wook, stellvertretender Minister für multilaterale und globale Angelegenheiten, einen entsprechenden Hilfeplan auf einer von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen gemeinsam abgehaltenen Geberkonferenz für Syrien und die Nachbarstaaten am Mittwoch bekannt.Die Konferenz fand statt, um angesichts der wegen Covid-19 weiter verschlechterten humanitären Krise in Syrien die internationale Gemeinschaft zu einer stetigen Unterstützung und Beiträgen zu bewegen.Bei dem Onlinetreffen waren Vertreter von 57 Ländern und internationalen sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen zugeschaltet. Sie drückten Besorgnis über die Schwere der seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 anhaltenden humanitären Krise in Syrien aus und forderten eine politische Lösung für die Beendigung des Konflikts.Ham betonte die Wichtigkeit einer politischen Lösung und versprach, dass die südkoreanische Regierung bei der Bewältigung der humanitären Krise in Syrien und der Corona-Pandemie kontinuierlich mitwirken wolle.