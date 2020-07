Südkorea und USA erwägen im Falle von Zuspitzung der Coronakrise Absage von Militärübung

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA erwägen, im Falle einer weiteren Verschlimmerung der Covid-19-Lage eine geplante gemeinsame Übung abzusagen.Laut mehreren Regierungsquellen in Südkorea diskutieren beide Seiten, wie und wann die im August geplante Gemeinschaftsübung stattfinden sollte. Sie hätten jedoch noch keine endgültige Entscheidung treffen können.Beide Seiten hatten vor, im August eine gemeinsame Stabsrahmenübung abzuhalten. Dazu sagte eine Quelle, dass im Zusammenhang mit der Übung derzeit nichts beschlossen sei. Die Position, dass die gemeinsame Übung durchgeführt werden müsse, bleibe zwar unverändert. Jedoch müsse die Covid-19-Situation beobachtet werden.Wie verlautete, hätten die Streitkräfte Südkoreas und der USA in Bezug auf die gemeinsame Übung im zweiten Halbjahr drei Pläne ausgearbeitet. Nach Plan A wird die Übung planmäßig abgehalten. Plan B sieht eine Abhaltung in einem kleineren Umfang vor, Plan C eine Absage.Laut einer anderen Quelle wird erwogen, die Stabsrahmenübung zu einem Zeitpunkt nach Mitte August abzuhalten. Es sei jedoch wichtig, wie viele US-Soldaten aus den USA und anderen Ländern hierfür nach Südkorea reisen könnten.