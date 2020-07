Südkorea will bis 2040 1.000 Wasserstoffunternehmen fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2040 1.000 auf Wasserstoff spezialisierte Unternehmen fördern.In zehn Jahren sollen 850.000 Wasserstoffautos unterwegs sein.Entsprechende Maßnahmen beschloss das Regierungskomitee für Wasserstoffwirtschaft bei seiner ersten Sitzung am Mittwoch. Das Komitee wurde mit Ministerpräsident Chung Sye-kyun an der Spitze als Kontrollturm für die Wasserstoffwirtschaft gegründet und setzt sich aus Beamten von acht zuständigen Ministerien, darunter dem Industrieministerium, sowie Experten zusammen.Bei der Sitzung wurden unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstoffindustrie beschlossen. Die Regierung will bis 2030 500 auf Wasserstoff spezialisierte Unternehmen und bis 2024 1.000 Unternehmen fördern.Hierfür wird aktive Unterstützung für Werkstoffe, Teile und Ausrüstung auf fünf Gebieten, Wasserstoffmobilität, Brennstoffzellen, Flüssigwasserstoff, Wasserstofftankstellen und Wasserelektrolyse, angeboten. Gebietskörperschaften und öffentliche Institutionen wollen gute Technologien oder Produkte aktiv kaufen.Die Regierung will außerdem einen 34 Milliarden Won (28 Millionen Dollar) schweren Fonds für die Wasserstoffwirtschaft einrichten, damit verschiedene Unternehmen in den Bereich einsteigen können.