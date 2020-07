Verbraucherpreise in Südkorea im Juni unverändert

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea waren im Juni unverändert, nachdem im Mai ein Rückgang verzeichnet worden war.Wie das Statistische Amt am Donnerstag bekannt gab, habe der Verbraucherpreisindex für Juni bei 104,87 gelegen. Der Wert war damit im Vorjahresvergleich unverändert.Die Inflationsrate hatte zwölf Monate in Folge unter ein Prozent betragen, ehe in den ersten drei Monaten dieses Jahres ein Anstieg der Teuerung über dieser Marke verbucht wurde.Angesichts der Coronakrise fiel der Wert im April wieder unter ein Prozent und im Mai auf minus 0,3 Prozent.