Kakao führt Nulltoleranz-Prinzip für Sexstraftaten an Kindern und Jugendlichen ein

Photo : YONHAP News

Das IT-Unternehmen Kakao wendet ab heute schärfere Bestimmungen für Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen an.Im Mittelpunkt der neuen Betriebspolitik für seinen Messengerdienst Kakao Talk und das Internetportal Daum steht das Nulltoleranz-Prinzip für Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen.Die Firma will unabhängig von der Zahl der bisher verübten Handlungen schärfste Sanktionen verhängen und diese nötigenfalls mit einem gerichtlichen Vorgehen der Ermittlungsbehörden in Verbindung bringen.Davon betroffen sind nicht nur Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen und die Anstiftung dazu, sondern auch aktive Meinungsäußerungen, entsprechende Contents zu nutzen. Dazu zählen in Einzelheiten vor allem die Produktion und Bereitstellung von Kinder- und Jugendpornografie, die Werbung darum sowie deren Vorstellung, der Besitz und die Nutzung solcher Produkte sowie die Prostitution.