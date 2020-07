Kostbares Handwerksstück aus Goryeo-Zeit nach Südkorea zurückgebracht

Photo : KBS News

Eine mit der traditionellen Lackkunst Najeon gefertigte Schale aus der Goryeo-Zeit ist nach Südkorea zurückgebracht worden.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, die mit Perlmutter eingelegte Lackware im Dezember aus Japan heimgebracht zu haben.Die Stiftung für Koreas Kulturerbe im Ausland hatte die Schale im Auftrag der Behörde dem japanischen Besitzer abgekauft.Die Schale ist zehn Zentimeter lang und wiegt 50 Gramm.Derzeit existieren weltweit nur etwa 20 Najeonchilgi, mit Perlmutter eingelegte Lackwaren, aus der Goryeo-Zeit. Die meisten werden in Museen in Japan und den USA aufbewahrt. Südkorea verfügte bisher lediglich über zwei vollständig erhaltene Najeonchilgi-Waren, die sich im Koreanischen Nationalmuseum in Seoul befinden.