Webseite für Vorstellung von weltältestem Buch aus Metalllettern in elf Sprachen geplant

Photo : YONHAP News

Für die Bekanntmachung von „Jikji simche yojeol“, dem weltweit ältesten mit Metalllettern gedruckten Buch, wird eine Webseite aufgebaut.Das Cheongju Early Printing Museum gab am Donnerstag bekannt, dass die sogenannte „Jikji Global Website“ Mitte September eröffnet werde. Hierfür setzte das Museum in Cheongju 340 Millionen Won (283.000 Dollar) ein.Jikji simche yojeol, kurz Jikji, war im Jahr 1377 im Tempel Heungdeok in Cheongju mit beweglichen Metalllettern gedruckt worden. Das ursprünglich zweibändige Buch wurde im Jahr 2001 als Weltdokumentenerbe der UNESCO anerkannt. Von der Originalausgabe ist nur der zweite Band noch erhalten und wird in der Nationalbibliothek Frankreichs aufbewahrt.Die geplante Webseite wird in elf Sprachen, darunter Koreanisch, Englisch, Deutsch, Chinesisch und Arabisch, gestaltet. Vorgestellt wird unter anderem, wie das Buch in die Liste des Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde und wie es nach Frankreich gelangte.