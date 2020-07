54 neue Covid-19-Fälle in Südkorea – 22 Fälle in Gwangju

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 50 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Allein in Gwangju wurden 22 Neuinfektionen bestätigt. Dort entstanden neue Cluster im Zusammenhang mit Tempel, Kirche, Haustürgeschäft, Pflegeeinrichtung und Bibliothek.Bei den aus dem Ausland eingeschleppten Fällen wurde zudem seit einer Woche stets ein zweistelliger Anstieg verzeichnet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 54 Neuinfektionen nachgewiesen. Bisher seien insgesamt 12.904 Corona-Infizierte im Land bestätigt worden.Bei 44 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei zehn um importierte Fälle. Die Zahl der lokalen Übertragungsfälle erreichte damit den höchsten Stand seit zwei Wochen.Die Zahl der Corona-Toten liegt weiterhin bei 282. Auch am Mittwoch wurde kein neuer Todesfall bekannt.