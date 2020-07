Blackpink stellen mit neuem Musikvideo fünf Guinness-Rekorde auf

Photo : YONHAP News

Blackpink haben mit dem Musikvideo zu ihrem neuen Lied „How You Like That“ fünf Guinness-Weltrekorde aufgestellt.Das gab die Agentur der K-Pop-Gruppe am Donnerstag bekannt.Das Guinnessbuch der Weltrekorde teilte auf seiner Webseite mit, dass die südkoreanische Mädchengruppe Blackpink mit der Veröffentlichung des Videos zu ihrer neuesten Single „How You Like That“ mehrere neue Guinness-Welterkordtitel erhalten habe.Das Musikvideo wurde nach der Veröffentlichung am 26. Juni auf YouTube innerhalb von 24 Stunden 86,3 Millionen Mal angeklickt.Damit wurde das Musikvideo zum meistgesehenen YouTube-Video innerhalb von 24 Stunden und zum meistgesehenen Musikvideo auf YouTube innerhalb von 24 Stunden gekürt. Die Produktion erhielt auch den Titel des meistgesehenen YouTube-Musikvideos von einer K-Pop-Gruppe innerhalb von 24 Stunden.Bei der ersten Veröffentlichung des Musikvideos sahen sich 1,66 Millionen Zuschauer gleichzeitig das Video an. Demnach erhielt das Werk zwei Rekordtitel für die meisten Zuschauer für die Premiere eines Videos auf YouTube und für die meisten Zuschauer für die Premiere eines Musikvideos auf YouTube.Laut Guinness sind Blackpink die Girlband mit den derzeit meisten Followern auf Spotify sowie die Musikgruppe mit den meisten Abonnenten auf YouTube.