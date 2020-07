Führende Oppositionspartei will Anfang nächster Woche ins Parlament zurückkehren

Photo : YONHAP News

Die Partei für Zukunft und Integration (UFP) wird voraussichtlich Anfang nächster Woche ins Parlament zurückkehren.Das sagte Fraktionschef Joo Ho-yong am Donnerstag telefonisch gegenüber KBS. Einen konkreten Termin wolle die Partei unter Berücksichtigung der Situation festlegen.Joo betonte zugleich, der Ausdruck „Rückkehr“ sei nicht angemessen, weil seine Partei keinen außerparlamentarischen Kampf durchgeführt habe. Gemeint sei der Zeitpunkt, wann die Abgeordneten der Partei an Sitzungen teilnehmen würden.Er hatte bereits am Mittwoch in einem Interview mit KBS eine baldige Rückkehr ins Parlament angedeutet.Die führende Oppositionspartei hatte aus Protest in Bezug auf die Zusammensetzung der ständigen Ausschüsse Parlamentssitzungen boykottiert.