Nationales Bürgergruppen Südkoreas und Japans kooperieren für Versöhnung und Frieden

Bürgergruppen und religiöse Organisationen aus Südkorea und Japan wollen kooperieren, um sich an die Vergangenheit zu erinnern und nach zukunftsgerichteten Beziehungen zwischen beiden Ländern zu trachten.



16 koreanische Organisationen, darunter der Nationale Kirchenrat in Korea und der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung an die Sexsklaverei durch das japanische Militär, sowie 16 japanische Organisationen einschließlich des Nationalen Christenrats in Japan und von Peace Boat, riefen am Donnerstag die Korea-Japan-Plattform für Versöhnung und Frieden ins Leben.



In der Gründungserklärung hieß es, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in einem katastrophalen Zustand befänden. Die Regierungen beider Länder hätten jedoch keinen Durchbruch erzielen können.



Sie wollten eine Plattform schaffen, um die Krise in eine Chance zu verwandeln und eine Ära des Friedens und des gemeinsamen Wohlstands in Ostasien zu eröffnen, erklärten sie.



Die Zeremonie fand in Seoul und Tokio on- und offline statt. Die Veranstaltung war ursprünglich am 28. Februar in Tokio geplant, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben.



Die Plattform wird verschiedene Projekte durchführen, darunter solche für die Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit und die Heilung der Wunden der Opfer sowie für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel und die Aufrechterhaltung der Friedensverfassung Japans.