Schwimmverband startet verzögert in die neue Saison

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird der Start der Schwimmsport-Saison wegen Covid-19 mit Verspätung gefeiert.Der Koreanische Schwimmverband will vom 10. bis 16. Juli im Hallenschwimmband der Stadt Gimcheon das zehnte Gimcheon nationale Schwimmturnier austragen. Es wird der erste nationale Wettkampf sein, den der Schwimmverband dieses Jahr veranstaltet.Angesichts der anhaltenden Corona-Krise wird das Turnier vor leeren Rängen stattfinden. Lediglich unbedingt notwendige Personen wie Athleten, Trainer und Preisrichter werden in die Halle gelassen. Wann sie die Halle betreten und verlassen, werde mittels QR-Codes erfasst.Der Verband erwägt, die Spiele auf YouTube live zu übertragen.