Südkorea meldet 63 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind infolge von Ausbrüchen in weiteren Städten wieder mehr als 60 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag 63 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land sei damit auf 12.967 geklettert.Damit wurde erstmals seit fünf Tagen die 60er-Marke überschritten.Bei 52 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei weiteren elf um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.29 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadt bekannt, davon zwölf in Seoul, 16 in der Provinz Gyeonggi und eine in Incheon.In Daegu wurden zehn lokale Infektionen bestätigt, sechs in Gwangju und vier in Daejeon. Die Provinzen Süd-Chungcheong, Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang meldeten jeweils einen Fall.In Daegu, einst größter Corona-Hotspot in Südkorea, wurde erstmals seit dem 7. April eine zweistellige Fallzahl gemeldet.Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus liegt weiterhin unverändert bei 282.