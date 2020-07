Nordkorea offenbart Unzufriedenheit mit US-südkoreanischer Arbeitsgruppe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Unzufriedenheit mit der US-südkoreanischen Arbeitsgruppe offenbart.Das nordkoreanische Propagandamedium DPRK Today schrieb am Montag, dass die politischen Kreise, Medien und Bürgerorganisationen in Südkorea einstimmig die ROK-US-Arbeitsgruppe kritisierten.Die Arbeitsgruppe sei wie Fesseln für die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea geworden, hätten frühere südkoreanische Vereinigungsminister gesagt. Die südkoreanische Regierung sollte nicht US-Präsident Trump die innerkoreanischen Beziehungen überlassen, sondern beim Vorantreiben der innerkoreanischen Beziehungen in den Vordergrund treten, hieß es.Im Rahmen der Arbeitsgruppe sei viel Zeit vergeudet worden, in der die innerkoreanischen Erklärungen hätten umgesetzt werden können. Als dessen Folge seien nicht nur Frieden und Stabilität der koreanischen Halbinsel, sondern auch die innerkoreanischen Beziehungen vollständig ruiniert, hieß es weiter.Seoul und Washington hatten 2018 die bilaterale Arbeitsgruppe gebildet, um im Zuge der Bemühungen um die innerkoreanische Zusammenarbeit und die Denuklearisierung besser zu kommunizieren und kooperieren.