Brenntest für Triebwerk südkoreanischer Trägerrakete im zweiten Halbjahr geplant

Photo : YONHAP News

Südkorea will im zweiten Halbjahr dieses Jahres einen Brenntest der ersten Stufe der in Entwicklung befindlichen Trägerrakete Nuri (KSLV-II) durchführen.Die erste Stufe wird aus vier 75-Tonnen-Triebwerken bestehen.Entsprechende Pläne teilte ein zuständiger Teamleiter des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt (KARI) am Freitag mit.Das Institut wolle ein Qualifizierungsmodell der aus vier 75-Tonnen-Triebwerken gebündelten ersten Stufe produzieren, um im zweiten Halbjahr einen Brenntest durchzuführen. Zudem werde die zusammengesetzte Trägerrakete an der Startrampe aufgestellt, um festzustellen, ob die Kommunikationsverbindung und die Treibstoffbetankung funktionierten, hieß es.Um die Zuverlässigkeit südkoreanischer Trägerraketen zu erhöhen, wolle das Institut nach zwei Starts von Nuri vier weitere Starts unternehmen, hieß es weiter.Nuri ist eine dreistufige Trägerrakete, die ausschließlich mit Südkoreas Technologie entwickelt wird. Im kommenden Jahr sind zwei Teststarts geplant.