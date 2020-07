Nordkoreas UN-Botschafter äußert Unterstützung für Sicherheitsgesetz in Hongkong

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat seine Unterstützung für das neue nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong geäußert.Das nordkoreanische Außenministerium veröffentlichte am Sonntag ein Schreiben, das sein UN-Botschafter am Freitag dem chinesischen UN-Botschafter geschickt hatte.Er unterstütze voll und ganz, dass die Partei und die Regierung Chinas das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong angenommen hätten. Er spreche sich resolut gegen eine Einmischung von außen aus, die die Stabilität und Entwicklung Hongkongs beeinträchtige, und lehne diese ab, hieß es darin.Auch wurde betont, dass die Beachtung der Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten ein Grundprinzip in den Staatsbeziehungen seien, an das sich alle Länder der Welt halten sollten.