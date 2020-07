Politik Südkoreanische Arbeiter im Ausland sollen Fernbehandlung in Anspruch nehmen können

Südkoreanische Arbeiter im Ausland sollen im Falle eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger eine Fernbehandlung in Anspruch nehmen können.



Die Regierung kündigte am Sonntag an, eine telemedizinische Behandlung für Landsleute auf Baustellen im Ausland spätestens ab September umfassend ermöglichen zu wollen.



Krankenhäuser in Südkorea sollen die Patienten per Telefon oder Videotelefonie beraten oder behandeln.



Darüber hinaus soll ein System für Rückholtransporte aufgebaut werden, damit schwer erkrankte Südkoreaner mit Sonder- oder Chartermaschinen ausgeflogen werden können.



Anlass für die Neuerungen ist, dass südkoreanische Bauarbeiter im Ausland verstorben waren, nachdem sie Covid-19-Symptome gezeigt hatten.