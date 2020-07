Reuters: US-Vizeaußenminister Biegun wird am Dienstag in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht wird US-Vizeaußenminister Stephen Biegun diese Woche Südkorea besuchen.Unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete Reuters am Freitag, dass Biegun unter mehreren Beamten des US-Außenministeriums sein werde, die am 7. Juli mit ihren südkoreanischen Amtskollegen zusammenkommen würden.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich Biegun während seines dreitägigen Aufenthalts nach der Ankunft am Dienstag mit dem Chefnuklearunterhändler Lee Do-hoon und weiteren Beamten des südkoreanischen Außenministeriums und des Präsidialamtes treffen wird.Sein Besuch erfolgt inmitten der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington über die Denuklearisierung und der angespannten Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea.