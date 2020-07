Ausländischer Profi-Volleyballspieler in Südkorea positiv auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

Ein ausländischer Profi-Volleyballspieler in Südkorea ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.Der Volleyballverein KB Insurance Stars teilte mit, das Noumory Keita aus Mali nach der Einreise am 2. Juli positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Drei Mitarbeiter des Sekretariats, die mit ihm Kontakt gehabt hätten, seien sofort in eine Selbstquarantäne geschickt worden.Es ist das erste Mal, dass unter Profisportlern in Südkorea eine Corona-Infektion bestätigt wurde.Keita wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Einer der drei Mitarbeiter wurde inzwischen negativ getestet. Weitere zwei warten noch auf das Testergebnis.Keita hatte nach der Einreise aus Serbien allein im Athletenwohnheim in Suwon unter häuslicher Quarantäne gestanden. Der Klub hat das Gebäude mittlerweile desinfiziert und vorläufig geschlossen.