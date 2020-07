Südkorea testet alle Einreisenden an den Häfen auf Coronavirus

Photo : YONHAP News

Südkorea testet ab heute alle Einreisenden an den Häfen auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus.Die Gesundheitsbehörden teilten mit, die Tests in Zusammenarbeit mit den Ministerien für Justiz und Ozeane durchzuführen. Ausländer, die in südkoreanischen Häfen von Bord gehen, müssen für zwei Wochen in einer staatlichen Einrichtung in Quarantäne bleiben, wenn sie im Land bleiben wollen. Im Falle eines negativen Testergebnisses dürfen sie jedoch das Land verlassen.Südkoreaner müssen sich nach dem Test in häusliche Quarantäne begeben.Die Zahl der Teststationen in den Häfen soll von zurzeit drei auf sieben erhöht werden.Hintergrund der verschärften Vorschriften ist, dass im Juni mehr als zwei Dutzend Seeleute auf einem russischen Frachter im Hafen von Busan positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.