Institut für Literaturübersetzungen organisiert Lesungen koreanischer Literatur

Photo : YONHAP News

Dieses Jahr sind eine Reihe von Lesungen geplant, bei denen koreanische Literaturwerke sowohl auf Koreanisch als auch in einer Fremdsprache vorgetragen werden.Das Institut für Literaturübersetzung Koreas (LTI Korea) gab am Montag bekannt, dieses Jahr insgesamt zehn solcher Lesungen in acht Städten zu veranstalten.Dabei wird aus einem Literaturwerk in koreanischer Originalsprache und vom Übersetzer in einer Fremdsprache vorgelesen.In Seoul werden im Juli Gedichte von Lee Jenny auf Französisch vorgetragen, im August Gedichte von Kim On auf Spanisch. Im September wird ein Roman von Kim Yeon-su auf Englisch vorgestellt.An Lesungen außerhalb der Hauptstadt nehmen sieben Lyriker teil. Die erste Veranstaltung findet am 10. Juli in Hwaseong statt, dabei werden Gedichte von Yi Won auf Arabisch vorgetragen. Weitere Lesungen sind in Sejong, Jeju, Gwangju, Gangneung und Daegu vorgesehen.Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltungen werden live auf YouTube übertragen.