Südkorea meldet 48 neue Covid-19-Fälle – Infektionen in zwölf Städten und Provinzen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus unter die 50er-Marke gefallen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Sonntag 48 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land sei damit auf 13.137 angestiegen.Die tägliche Fallzahl konnte wieder unter 50 sinken, nachdem drei Tage in Folge mehr als 60 Neuinfektionen gemeldet worden waren.Bei 24 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei weiteren 24 um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Bei den importierten Fällen wurde den elften Tag in Folge ein zweistelliger Anstieg gemeldet.Die Hauptstadtregion meldete 15 Infektionsfälle, einschließlich der eingeschleppten Infektionen. In insgesamt zwölf Großstädten und Provinzen im Land wurden Ansteckungsfälle bekannt.Am Sonntag wurde ein Todesfall durch das Coronavirus gemeldet, die gesamte Zahl der Corona-Toten kletterte somit auf 284.