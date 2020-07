Gericht lehnt Auslieferung von Betreiber einer Kinderporno-Seite in die USA ab

Photo : KBS News

Ein Gericht hat die Auslieferung eines koreanischen Betreibers der weltgrößten Kinderporno-Seite in die USA abgelehnt.Die entsprechende Entscheidung traf das Obergericht Seoul am Montag. Demnach wird erwartet, dass der Betreiber mit Nachnamen Son noch heute freigelassen wird.Son hatte im sogenannten Dark Web seit Juli 2015 etwa 32 Monate lang eine Webseite für den Handel mit Kinder- und Jugendpornografie namens „Welcome to Video“ betrieben. Er war im März 2018 wegen des Vorwurfs angeklagt worden, 3.000 solcher Produkte auf der Plattform in Umlauf gebracht, diese an 4.000 Mitglieder verkauft und als Gegenleistung Bitcoin im Wert von 406 Millionen Won (339.000 Dollar) erhalten zu haben.Im Mai letzten Jahres hatte das Oberste Gericht in Südkorea Son zu 18 Monaten Haft verurteilt. Im April war seine Entlassung geplant, da er seine Strafe verbüßt hatte. Jedoch war eine Woche vor der Entlassung ein Haftbefehl für eine Auslieferung in die USA erlassen worden, seitdem saß Son in Untersuchungshaft.Eine Grand Jury der USA hatte Son wegen sechs Vorwürfen, darunter Werbung für Kinderpornografie und internationale Geldwäsche, angeklagt. Sie hatte im April letzten Jahres bei Südkorea seine Auslieferung beantragt.