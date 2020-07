Ministerpräsident kündigt rechtliche Schritte gegen Corona-Regelbrecher an

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat rechtliche Schritte bei Verstößen gegen Corona-Vorschriften angekündigt.Wer zum Beispiel in Einrichtungen, in denen eine Maskenpflicht herrsche, diese Vorschrift missachte, der könne zur Rechenschaft gezogen werden. Auch der Betreiber der Einrichtung könne bestraft werden, wenn er die Einhaltung der Regeln nicht sicherstelle.Das sagte der Premier am Sonntag, als er eine Sitzung zu den Covid-19-Maßnahmen leitete.Die meisten Erkrankungen seien darauf zurückzuführen, dass Betroffene die Schutzmaßnahmen nicht ordentlich befolgt hätten.Sollte sich herausstellen, dass grobe Nachlässigkeit infizierter Patienten zu einer lokalen Ausbreitung führte, würde die Regierung rechtliche Schritte einleiten.Auch solle eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden, damit Behörden Geldstrafen gegen Corona-Regelbrecher verhängen können, ergänzte der Premier.