Blackpinks neue Single rangiert auf Platz 20 der britischen Official Charts

Photo : YONHAP News

Blackpink haben mit ihrem neuesten Lied die für eine südkoreanische Mädchenband bisher beste Platzierung in den offiziellen britischen Charts erreicht.In der am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Hitliste Official Singles Chart Top 100 landete die am 26. Juni veröffentlichte Single „How You Like That“ auf Platz 20.Damit erneuerte die Gruppe den letztes Jahr selbst aufgestellten Rekord unter südkoreanischen Girlbands. Damals hatten Blackpink mit „Kill This Love“ den 33. Platz erreicht.Die K-Pop-Gruppe hatte mit dem Musikvideo zu „How You Like That“ zuvor fünf Guinness-Weltrekorde aufgestellt, darunter den des meistgesehenen YouTube-Video innerhalb von 24 Stunden.