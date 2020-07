Wirtschaft Börse in Seoul startet mit Plus in die Woche

Die Börse in Seoul ist mit einem Plus in die Woche gestartet.



Der Leitindex Kospi gewann 1,65 Prozent auf 2.187,93 Zähler.



Grund für den Optimismus waren der kurz vor dem Wochenende verabschiedete dritte Nachtragshaushalt wegen der Corona-Krise und gute Zahlen von Technologieunternehmen.



Insgesamt würden die Anleger laut Einschätzung von Analysten von einer schnellen wirtschaftlichen Erholung ausgehen.