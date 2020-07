Nordkorea: Keine Absicht für Gespräche mit USA

Photo : KBS News

Im Vorfeld des Südkorea-Besuchs von US-Chefnuklearunterhändler Stephen Biegun hat Nordkorea erneut die Position bekräftigt, dass es keine Absicht für einen weiteren Gipfel mit den USA habe.Kwon Jong-gun, Generaldirektor für USA-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, machte am Dienstag in einer Stellungnahme die entsprechende Äußerung. Er mache es noch einmal deutlich. Nordkoreaner hätten keine Absicht, sich mit Amerikanern zusammenzusetzen, sagte er.Er äußerte, dass die erste Vizeaußenministerin vor kurzem eine eindeutige Position bekannt gemacht habe.Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui, Bieguns Ansprechpartnerin, hatte in einer Stellungnahme am Samstag gesagt, es bestehe keine Notwendigkeit, sich mit den USA zusammenzusetzen. Damit hatte sie eine mögliche Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Washington ausgeschlossen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium betonte daraufhin am Montag die unveränderte Position der Regierung, für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine dauerhafte Friedensschaffung Bemühungen um zügige Nordkorea-USA-Gespräche unternehmen zu wollen.US-Vizeaußenminister Biegun wird am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet. Er hatte Ende Juni an die Adresse Nordkoreas gerichtet gesagt, dass die Tür für die Diplomatie offen stehe. Danach hatte Präsident Moon Jae-in auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor der US-Präsidentschaftswahl die Bemühungen um den Dialog zwischen Nordkorea und den USA erneut voranzutreiben.