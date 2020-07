London verhängt Sanktionen gegen Betreiber von Arbeitslagern in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die britische Regierung hat im Zusammenhang mit Arbeitslagern Sanktionen gegen zwei nordkoreanische Organisationen beschlossen.Mit Sanktionen belegt werden die Ministerien für Staatssicherheit und für Volkssicherheit, die Haftanstalten betreiben. Dort würden Zwangsarbeit verrichtet und Folter und Mord begangen.Laut BBC gab die britische Regierung am Montag (Ortszeit) erstmals seit dem Austritt aus der EU Ende Januar eigene Sanktionen gegen Personen und Organisationen bekannt, die Menschenrechte verletzt hätten.Wer auf der Sanktionsliste steht, dem drohen die Einfrierung des Vermögens in Großbritannien und ein Einreiseverbot.London setzte auch 47 Personen, darunter 20 an der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 beteiligte Menschen, auf die Sanktionsliste.