Südkorea verzeichnet im Mai Überschuss in Leistungsbilanz

Photo : YONHAP News

Nach einem Defizit im April hat Südkorea im Mai einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Das Plus hat sich jedoch verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als halbiert.Nach Angaben der Zentralbank wurde im Mai nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss von 2,29 Milliarden Dollar verzeichnet. Im April war infolge der Corona-Pandemie ein Minus von 3,33 Milliarden Dollar verbucht worden.Das verbesserte Ergebnis führte ein Mitarbeiter der Notenbank darauf zurück, dass die Lockdown-Maßnahmen weltweit im Mai schrittweise gelockert wurden. Daher habe sich die Warenbilanz verglichen mit April zwar verbessern können, jedoch sei im Vergleich mit dem Vorjahr immer noch ein starker Rückgang verbucht worden.Das Exportvolumen schrumpfte um 28,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 34,55 Milliarden Dollar. Das Importvolumen sank um 24,8 Prozent auf 32,05 Milliarden Dollar. Sowohl bei den Ausfuhren als auch bei den Einfuhren ging es damit den dritten Monat in Folge abwärts.