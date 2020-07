Südkorea beginnt mit Vorbereitungen für UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Vorbereitungen für die UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung aufgenommen, die im April nächsten Jahres in Seoul stattfinden wird.Das Verteidigungs- und Außenministerium teilten mit, am Montag feierlich ein Vorbereitungs- und Planungsteam ins Leben gerufen zu haben. Bei der Zeremonie seien Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und Außenministerin Kang Kyung-wha anwesend gewesen.Die Ministerkonferenz für Friedenssicherung (Peacekeeping Ministerial Conference) ist die größte und ranghöchste Konferenz der Vereinten Nationen auf den Gebieten Frieden und Sicherheit. Beim nächsten Treffen werden die Verteidigungs- und Außenminister aus 150 Ländern erwartet.Die erste Konferenz hatte 2016 in Großbritannien stattgefunden. Die Konferenz wird im kommenden Jahr zum vierten Mal stattfinden und gemeinsam vom Verteidigungs- und Außenministerium am 8. und 9. April im Seouler Messekomplex COEX veranstaltet.