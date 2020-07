Regierung: 65 Prozent der Budgetausgaben im ersten Halbjahr vorgezogen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Regierung ist das Ziel in Bezug auf die vorzeitige Tätigung von Budgetausgaben im ersten Halbjahr erreicht worden.Vizefinanzminister Ahn Il-hwan leitete am Montag eine Dringlichkeitssitzung zur Finanzverwaltung. Dabei wurden der Stand der Ausführung der öffentlichen Finanzen im ersten Halbjahr sowie Pläne für die Ausführung des dritten Nachtragshaushalts überprüft.Ahn sagte, dass in der ersten Jahreshälfte 65,1 Prozent der vorgesehenen Ausgaben vorgezogen worden seien. Die entsprechende Summe erreiche 198,9 Billionen Won (167 Milliarden Dollar). Damit sei das Ziel von 62 Prozent übertroffen worden.Er betonte, dass auch das Ziel, innerhalb von drei Monaten mehr als 75 Prozent der im dritten Zusatzbudget vorgesehenen wichtigen Projektkosten auszugeben, ohne Verzögerung vorangetrieben werde. Damit sollte der richtige Zeitpunkt für die Erholung der Volkswirtschaft nicht verpasst werden, und die Bürger und Unternehmen sollten zügig unterstützt werden können.