250.000 Koreaner unterstützen Petition gegen Richter nach abgelehnter Auslieferung von Pornoseitenbetreiber

Photo : YONHAP News

Nach einer gerichtlichen Entscheidung gegen die Auslieferung des Pornoseitenbetreibers Son Jong-woo an die USA wird die Kritik an dem zuständigen Richter immer lauter.Nach der Entscheidung des Obergerichts Seoul am Montag wurde auf der Webseite des Präsidialamtes eine Petition gegen den leitenden Richter Kang Young-soo veröffentlicht. Es wird verlangt, ihn als Kandidaten für ein Richteramt beim Obersten Gerichtshof zu disqualifizieren.Die Petition wurde gegen Mitternacht auf Dienstag, innerhalb von 13 Stunden nach der Veröffentlichung, von 250.000 Menschen unterstützt.Das Richtergremium hatte am Montag die von der Staatsanwaltschaft beantragte Auslieferung des Betreibers der Kinderporno-Seite „Welcome to Video“ an die USA nicht genehmigt. Dies wurde mit laufenden Ermittlungen in Südkorea begründet, da eine Auslieferung Sons die Ermittlungen daheim erschweren könne. Son wurde daraufhin aus dem Gefängnis entlassen, da er seine Haftstrafe in Südkorea bereits verbüßt hat.Son war im März 2018 wegen des Vorwurfs verhaftet und angeklagt worden, im sogenannten Dark Web seit Juli 2015 eine Webseite für den Handel mit Kinder- und Jugendpornografie betrieben zu haben. Es wurde festgestellt, dass er 220.000 solcher Produkte an 4.000 Mitglieder verkauft hatte.In erster Instanz war er zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. In zweiter Instanz war eine zweijährige Freiheitsstrafe verhängt worden.