Südkorea meldet 44 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Montag angesichts fortbestehender Infektionsherde 44 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Damit sei die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land auf 13.181 angestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag mit.Dabei wurden mehr eingeschleppte Infektionen als lokale Infektionen gemeldet.Bei 20 Neuinfektionen handelt es sich um lokale Infektionen, davon wurden sieben in der Provinz Gyeonggi bekannt. Gwangju meldete sechs Fälle, Seoul drei, und Incheon sowie Daejeon jeweils zwei Infizierte.Von 24 importierten Fällen wurden 16 Infizierte im Zuge der Einreisekontrolle erfasst. Sechs weitere Fälle wurden in Gyeonggi bestätigt, jeweils einer in Daegu und Nord-Jeolla.66 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 11.914 Corona-Patienten im Land die Krankheit überstehen.Die Zahl der Todesfälle durch das Virus kletterte um einen auf 285.