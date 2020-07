Politik Regierung will vorläufige Organisationen für Covid-19-Bekämpfung zu ständigen Institutionen machen

Die Regierung will für den Umgang mit Covid-19 zuständige vorläufig bestehende Organisationen wie das zentrale Hauptquartier für Katastrophenmanagement in ständige Organisationen verwandeln.



Mehrere Experten rechneten damit, dass das Coronavirus langzeitig grassieren werde, begründete Yoo Tae-ho, der Leiter für Eindämmungsmaßnahmen vom Hauptquartier, am Dienstag vor Reportern den Plan. Dementsprechend wolle die Regierung Organisationen umordnen.



Es gebe weder Impfstoffe noch Medikamente gegen Covid-19, bis zur Markteinführung solcher Produkte werde Zeit benötigt. Zudem sei die Sterblichkeitsrate verglichen mit der Neuen Grippe höher, das Ausbreitungstempo sei ebenfalls hoch. Bis genaue Informationen vorliegen würden, müsste langfristig vorgegangen werden, hieß es.



Die Seuchenkontrollbehörden teilten mit, es werde noch nicht erwogen, landesweit auf die zweite Stufe zur sozialen Distanzierung umzuschalten. Durchschnittlich 50 Neuinfektionen am Tag seien zwar ein wichtiges Kriterium hierfür, die aktuelle Covid-19-Lage sei jedoch kontrollierbar, hieß es zur Begründung.



Südkorea hatte jüngst ein dreistufiges System zur sozialen Distanzierung eingeführt, derzeit gilt Stufe 1, die niedrigste Stufe.