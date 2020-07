Präsident Moon verurteilt Gewalt gegen Athleten nach Tod einer Triathletin

Photo : YONHAP News

Nach dem Selbstmord einer Triathletin hat Präsident Moon Jae-in Gewalt in der Sportwelt als Hinterlassenschaft einer vergangenen Ära verurteilt.Moon brachte auf der Kabinettssitzung am Dienstag den Todesfall Choi Suk-hyeon zur Sprache, die nach jahrelangen Misshandlungen durch ihren Trainer und Teamkollegen im Juni Selbstmord begangen hatte.Der Staatschef äußerte Bedauern über Chois Tod und richtete tröstende Worte an die Hinterbliebenen. Er forderte die Sportwelt auf, veraltetes und rückständiges Verhalten zu unterlassen, das als Brauch fortgesetzt werde.Er forderte dann gründliche Ermittlungen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und eine Wiederholung solcher unglücklicher Vorfälle zu verhindern.Der Präsident ordnete auch an, zu untersuchen, ob es weitere ähnliche Fälle gebe.