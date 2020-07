Seventeen führt zwei Wochen in Folge japanische Oricon Album-Charts an

Photo : YONHAP News

Die koreanische Boyband Seventeen hat als erste ausländische Sänger seit 13 Jahren die japanischen Oricon Album-Wochencharts die zweite Woche in Folge angeführt.Oricon gab am Dienstag bekannt, dass „Heng:garae“, das siebte Minialbum von Seventeen, nach der vorherigen Woche wieder in den Album-Wochencharts für den Zeitraum vom 29. Juni bis 5. Juli auf Platz eins rangiert habe.Damit wurde sie die ersten ausländischen Sänger nach der US-Boygroup Backstreet Boys im November 2007, die die Hitliste zwei Wochen in Folge anführten.Das Album „Heng:garae“ wurde am 22. Juni veröffentlicht. Seventeen hatte zuvor mit dem Minialbum „You Made My Dawn“ und dem Album „An Ode“ die Oricon Wochen-Albumcharts erobert. Damit wurde die Gruppe die ersten ausländischen Künstler seit 43 Jahren, die mit drei Alben in Folge diese Liste anführten.