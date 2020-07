Regierung beendet öffentliche Zuteilung von Masken

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird die wegen Covid-19 im Februar eingeführte öffentliche Zuteilung von Atemschutzmasken beenden.Das kündigte das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Dienstag vor der Presse an. Neue Dringlichkeitsmaßnahmen zur Anpassung von Angebot und Nachfrage würden ab 12. Juli umgesetzt, um das aktuelle Versorgungssystem öffentlich bereitgestellter Masken in ein marktbasiertes System für Nachfrage- und Angebotsmanagement zu verwandeln.Der Schritt wurde mit den gesteigerten Produktionskapazitäten und der Nachfragestabilität dank der Angebotszunahme begründet. Derzeit würden über 100 Millionen Masken in der Woche produziert, hieß es.Demnach werden ab Sonntag Atemschutzmasken ohne zahlenmäßige Beschränkung an verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich sein.Nach weiteren Angaben des Ministeriums ist auch für Tröpfchenschutzmasken keine öffentliche Zuteilung geplant. Stattdessen wolle das Ressort die Produktions- und Angebotskapazitäten erhöhen.Jedoch wird das öffentliche Zuteilungssystem für OP-Masken weiter bestehen. Der Anteil der öffentlich angebotenen Masken wird von 60 auf 80 Prozent erhöht.