US-Vizeaußenminister Biegun zu Besuch in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Stephen Biegun ist zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul traf er am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Luftwaffenstützpunkt Osan nahe Seoul zu einem dreitägigen Besuch ein.Sein Besuch zieht vor dem Hintergrund der stagnierenden Gespräche mit Nordkorea besondere Aufmerksamkeit auf sich.Das US-Außenministerium hatte am Montag in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass der Vizeminister und Sondergesandte für Nordkorea von Dienstag bis Freitag Seoul und Tokio besuchen werde.Er werde in beiden Ländern mit Beamten über eine Reihe von bilateralen und globalen Themen sprechen. Hierzu zähle auch eine weiter verstärkte Koordinierung für das Ziel einer endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas.Das Außenministerium in Seoul teilte später mit, dass Biegun am Mittwochmorgen Außenministerin Kang Kyung-wha und im Anschluss daran sein Gegenüber Cho Sei-young treffen werde.Den südkoreanischen Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon, und den neuen nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon werde Biegun ebenfalls treffen.