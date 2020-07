Lee Nak-yon will Vorsitzender der regierenden Minjoo-Partei Koreas werden

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon hat sich offiziell um den Vorsitz der regierenden Minjoo-Partei Koreas beworben.Lee gab auf einer Pressekonferenz am Dienstag seine Kandidatur für die Wahl im August bekannt. Er wolle vortreten, um sich der historischen Verantwortung zu stellen, die Nation aus der Krise zu führen.Korea sei zurzeit mit vier großen Herausforderungen konfrontiert: Covid-19, die Rezession, innerkoreanische Spannungen und verschiedene soziale Probleme wie die niedrige Geburtenrate und die wachsende Wohlstandskluft.Um diese Probleme in Angriff nehmen zu können, stellte er gesetzgeberische Anstrengungen in Aussicht, um das soziale Sicherheitsnetz auszubauen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Politik und staatliche Behörden zu reformieren.Auch schlug er Gespräche mit der Opposition vor, um Verbesserungen beim Auskommen der Menschen und Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen.