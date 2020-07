Nordkoreas Machthaber besucht Mausoleum seines Großvaters

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum 26. Todestag seines Großvaters Kim Il-sung dessen Mausoleum besucht.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ berichtete am Mittwoch, dem Todestag, dass Kim den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht habe.Mitglieder der Kommission für Staatsangelegenheiten, des Politbüros des Zentralkomittes der Partei sowie der Zentralen Militärkommission hätten ihn begleitet, hieß es. Genannt wurden der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Choe Ryong-hae, der Vizevorsitzende der Kommission für Staatsangelegenheiten, Pak Pong-ju und Premierminster Kim Jae-ryong.Auf der Titelseite wurde ein Foto veröffentlicht, das Kim und weitere Menschen beim Besuch in dem Mausoleum zeigt. Sie tragen keine Maske.Kim hatte am diesjährigen Geburtstag von Kim Il-sung, dem 15. April, erstmals seit der Machtübernahme den Kumsusan-Palast nicht besucht. Das schürte Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.