Asiana nimmt Flugverbindung zwischen Incheon und Nanjing wieder auf

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines nimmt am Sonntag seine Flugverbindung zwischen Incheon und der chinesischen Stadt Nanjing wieder auf.Das gab die südkoreanische Fluggesellschaft am Dienstag bekannt.Das ist die erste Flugstrecke zwischen Südkorea und China, die nach der Aussetzung wegen Pekings Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung wieder bedient wird.Asiana teilte mit, dass am Montag die behördliche Genehmigung erteilt worden sei. Ab Dienstag würden Buchungen entgegengenommen.Auf der Strecke werden an jedem Sonntag ein Hin- und Rückflug angeboten.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und die Zivile Luftfahrtbehörde Chinas hatten jüngst vereinbart, die inmitten der Covid-19-Ausbreitung drastisch reduzierte Zahl der Flüge zwischen beiden Ländern zu erhöhen.