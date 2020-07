UNESCO ernennt Hantan Flussgebiet zum globalen Geopark

Photo : YONHAP News

Das Gebiet des Flusses Hantan ist als vierter UNESCO Global Geopark in Südkorea anerkannt worden.Die Provinz Gyeonggi teilte am Dienstag mit, dass die UN-Organisation diese Entscheidung bei der Sitzung deren Exekutivrats in Paris getroffen habe.Zum UNESCO-Geopark wurde ein 1.165,61 Quadratkilometer großes Gebiet nahe der demilitarisierten Zone in Pocheon und Yeoncheon (Provinz Gyeonggi) sowie Cheorwon (Provinz Gangwon) bestimmt.Die Auszeichnung als UNESCO Global Geopark dient dazu, Stätten mit ästhetischen, archäologischen, historischen, kulturellen, ökologischen und geologischen Werten zu bewahren und als touristische Ressourcen zu nutzen.Mit Stand von 2019 gab es 147 Geoparks in 41 Ländern, darunter drei in Südkorea – die Insel Jeju, Cheongsong und der Berg Mudeung.