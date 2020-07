US-Vizeaußenminister Biegun trifft Südkoreas Außenminsterin und weitere Beamte

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Stephen Biegun kommt heute mit Beamten des südkoreanischen Außenministeriums zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul stattete Biegun am Vormittag um 9 Uhr Außenministerin Kang Kyung-wha einen Höflichkeitsbesuch ab.Anschließend wird Biegun mit seinem Amtskollegen Cho Sei-young zu einem strategischen Dialog zusammenkommen, um Meinungen über die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA auszutauschen.Danach ist eine Diskussion in seiner Rolle als Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea mit seinem Gegenüber Lee Do-hoon geplant. Dabei werden voraussichtlich neben Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel Verbesserungen der bilateralen Arbeitsgruppe und die wirtschaftliche Kooperation wie die innerkoreanische Eisenbahnverbindung thematisiert.Im Anschluss daran werden Biegun und Lee eine Pressekonferenz geben. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob eine Botschaft verkündet wird, um mit einer flexibleren Haltung Nordkorea zum Dialog zu bewegen.Ein Treffen mit Nordkoreanern gilt jedoch eher als unwahrscheinlich, weil Nordkorea Gesprächen mit den USA eine deutliche Absage erteilt hatte.Biegun wird sich am Donnerstag mit dem neuen nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon treffen und somit sein dreitägiges Besuchsprogramm in Südkorea beenden. Anschließend wird er nach Japan weiterreisen.